JU Sonnefeld stellt erstmals eigene Liste für Kommunalwahl auf

Von einer "einmaligen Chance" sprach der Ortsvorsitzende der Jungen Union, Andre Clarner, angesichts der Tatsache, dass sich die Junge Union Sonnefeld erstmals aufmache, mit eigenen jungen Kandidaten an der Kommunalwahl 2020 anzutreten. Pünktlich zur "Volljährigkeit" will die im Jahr 2002 gegründete JU erstmals und auch als einziger Ortsverband im Landkreis Coburg bei einer Gemeinderatswahl mitmischen. Dabei werde die Junge Union den Wahlkampf unabhängig von der CSU bestreiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses Vorhaben sei mit der CSU abgesprochen.

"Die Aufstellung einer eigenen Kommunalwahlliste ist keine Konkurrenz zur CSU, betont der JU-Ortsvorsitzende. "Vielmehr besteht durch sie eine Chance für junge Sonnefelder, aktiv in den kommunalpolitischen Gremien mitzuwirken und eigene Akzente unter anderem für junge Menschen und Familien zu setzen."

Unter der Wahlleitung des Kreisverbandsvorsitzenden MdL Martin Mittag fand am 26. Oktober die Nominierungsveranstaltung statt, bei der insgesamt acht JU-Mitglieder gewählt wurden. Angeführt wird die Liste von Maik Friedrich, gefolgt von Andre Clarner, Florian Angermüller, Julia Faber, Christopher Böhm, Sophie Frühauf, Marcel-Niklas Hübner und Patrick Hummel. red