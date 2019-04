Die Volkshochschule (VHS) bietet in Kooperation mit dem Fitnessstudio "Caerobics" den Selbstverteidigungsaufbaukurs "Ju-Jutsu Kids" für Kinder ab sieben Jahren an. Beginn ist am Samstag, 4. Mai. Der Kurs umfasst zehn Nachmittage und findet jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr im "Caerobics" statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt direkt bei "Caerobics", Telefonnummer 09261/52204 oder per E-Mail an caerobics@t-online.de. red