Ju-Jutsu-Kampfsport mit Heike Bittner

In diesem modernen Kampfsport ist jede Verteidigungstechnik gegen mehrere Angriffsarten anwendbar. Durch beständiges Üben werden die Bewegungsabläufe automatisiert. Ju-Jutsu ist für jedermann geeignet egal ob klein oder groß, jung oder alt. Jeder kann sich im Ju-Jutsu auf die Techniken spezialisieren, die für ihn geeignet sind. Beginn des Kurses ist am Dienstag, 19. Februar, um 18 Uhr in der Turnhalle der Berufsschule Kronach in der Siechenangerstraße 13. Anmeldung dazu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder über www.vhs-kronach.de. red