Ju-Jutsu für Kinder

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet in Kooperation mit dem Caerobics den Selbstverteidigungs-Aufbaukurs "Ju-Jutsu Kids" für Kinder ab sieben Jahren an. Dabei handelt es sich um einen Aufbaukurs zum "Nicht mit mir"-Kurs. Der Kurs beginnt am Samstag, 18. Januar, umfasst zehn Nachmittage und findet jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr im Caerobics statt. Nähere Infos unter www.vhs-kronach.de. red