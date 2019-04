JU bestätigt die Vorsitzende

Die Junge Union, Kreisverband Haßberge, hat ihre Vorstandschaft für die kommenden zwei Jahre neu gewählt. Der Einladung nach Sand sind über 30 Mitglieder gefolgt, wie die JU mitteilte.

Die Kreisvorsitzende Stefanie Hümpfner (Königsberg) gab den Rechenschaftsbericht. Mit 100 Prozent der Stimmen wurde Stefanie Hümpfner erneut zur Vorsitzenden des JU-Kreisverbandes Haßberge gewählt. Als ihre Stellvertreter stehen ihr Isabell Rott, Annabell Helbling, Julian Müller und Winfried Geuß zur Seite. Das Amt des Kreis-schatzmeisters hat weiterhin Jonathan Eller inne. Die Mitglieder schenkten Julia Baum und Amanda Schweinfest das Vertrauen im Amt der Schriftführer.

Als weitere Mitglieder der Kreisvorstandschaft wurden gewählt: Raphael Ankenbrand, Philipp Hahn, Cynthia Derra, Elias Seifert, Timo Hohnhausen, Madeleine Schor, Lukas Guthardt, Michael Schwarz und Selina Schorr. Die Kasse prüfen Matthias Sahlender und Sven Schnös. Auf Vorschlag der Vorsitzenden wählte die Versammlung Sebastian Sahlender und Alexander Mohr zu den beiden Kreisgeschäftsführern der JU.

Nach der Neuwahl verwies die Vorsitzende auf einige Termine: Am 23. Mai findet zum Thema "Energie und Umwelt im Einklang" eine Veranstaltung mit der Bundestagsabgeordneten Anja Weißgerber in den Stadtwerken in Haßfurt statt, am 27. Juni besichtigt die Junge Union das Kreisabfallzentrum in Wonfurt und am 26. Juli findet der Sommerempfang mit Kreisbäuerin Cäcilie Werner statt.

Außerdem werden die kommenden Wochen geprägt sein von der Europawahl sowie der Vorbereitung auf die Kommunalwahlen, die im nächsten Jahr stattfinden werden. red