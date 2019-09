Joy in Belief in der Basilika

Der beim Chorfestival in Verona mit Bronze prämierte Gospelchor Joy in Belief gibt das vorletzte Konzert in Marienweiher, bevor die Sanierung der Basilika beginnt. Die 25 Sängerinnen und Sänger werden am Sonntag um 19 Uhr in der Basilika Marienweiher die ganze Bandbreite ihres musikalischen Könnens präsentieren. Der Chor, der nächstes Jahr auf 20 Jahre Konzerterfahrung zurückblicken darf, schaffte es, bei Hunderten Konzerten in ganz Deutschland, leidenschaftlich und mitreißend agierend, das Publikum zu begeistern.

Chorleiterin Marina Seidel, die bereits vom Bayerischen Rundfunk als eine der besten Solostimmen Bayerns prämiert wurde, will mit den ausgezeichneten Musikern und den Sängerinnen und Sängern von Joy in Belief die Besucher auf eine einzigartige Reise in die Welt der Musik mitnehmen.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Spenden sind erwünscht. Vorschau: Den vorläufigen Abschluss der Konzerte in der Basilika gestaltet der Kammerchor Hof zusammen mit Musikern der Hofer Symphoniker am Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr in der Basilika Marienweiher. red