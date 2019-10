Joshua Pohl rettet "Möwe" den Sieg

Die "Möwe" fliegt weiter auf Kurs! Mit einem 1:0-Sieg am Kerwa-Sonntag verteidigte der TSV Gestungshausen die Tabellenführung in der Kreisklasse 1 Coburg. Ausgerechnet gegen den in dieser Saison um den Klassenerhalt bangenden Nachbarn aus Fürth am Berg lief es nicht rund. Doch trotz einer durchwachsenen Leistung reichte es am Ende zum angestrebten Dreier - Joshua Pohl sei Dank.

Kreisklasse 1 Coburg

Der offensive Mittelfeldspieler nutzte seine Gelegenheit in der 67. Spielminute zum Tor des Tages und schoss die Gäste auf den vorletzten Platz zurück. Mit nun mehr sechs Punkten Vorsprung führt die Elf die Tabelle vor dem punktgleichen Duo aus Meilschnitz und Oberlauter an. Der SVM hatte mehr Mühe als erwartet, um beim TSV Unterlauter zu gewinnen. Kurzen Prozess machten dagegen die Oberlauterer im zweiten Durchgang gegen Waldsachsen. Nach dem der Rödentaler Louis Hartan kurz vor der Pause für die überraschende Halbzeitführung der Gäste gesorgt hatte, erzielten Marcel Alstede (50., 73.), René Sollmann (59.) und Jonas Rauschert mit einem späten Doppelpack (85., 90.) noch fünf "Kisten" am Kirchweih-Sonntag. Zwischenzeitlich gelang Jannik Schmitt noch einmal der Ausgleich für die DJK/TSV (69.).

Kreisklasse 2 Coburg

Klare Siege feierte das Führungsduo der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels zum Rückrundenauftakt. Spitzenreiter FC Altenkunstadt/Woffendorf fertigte auswärts den TSV Weißenbrunn II mit 8:2 ab, der VfR Johannisthal ließ dem FC Fortuna Roth beim 6:1 keine Chance. Immer prekärer wird die Lage für den SV Fischbach. Der Tabellenletzte kassierte beim 1:2 in Baiersdorf nunmehr bereits die achte Niederlage in Serie.

Kreisklasse 3 Coburg

Erneuter Führungswechsel im Itzgrund: Der SV Heilgersdorf kommt im Spitzenspiel der Kreisklasse Itzgrund 3 gegen den SV Tambach über ein 2:2 nicht hinaus. Das nutzte der TSV Scherneck mit einem 3:2-Auswärtssieg in Bad Rodach, um wieder am Kreisliga-Absteiger vorbeizuziehen.

Beim SVH lief es nach Plan, denn Sascha Steiner traf bereits in der siebten Minute, und als Lukas Filbrich per Strafstoß nach gut einer halben Stunde auf 2:0 für Heilgersdorf erhöhte, sah alles nach einem Dreier des Spitzenreiters aus. Doch Michael Heim ebenfalls per Elfmeter und Dominic Graf egalisierten zum Entsetzen der mitgefahrenen Heilgersdorfer Fans das Ergebnis noch.

Eine überraschende Heimniederlage kassierte die Spvg Ahorn gegen den SV Hafenpreppach. Beim 1:3 trafen Jonathan Hafenecker (11.) und Amanuel Berihu (16.) für die Gäste früh. Zwar verkürzte Marcel Stegner noch vor der Pause, doch kurz vor dem Abpfiff machte Thomas Schreier mit dem 3:1 alles klar. Ganz anders lief es für die SpVgg Dietersdorf, die mit 8:0 bei Schlusslicht Eyrichshof/Ebern triumphierte. ct