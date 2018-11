Joseph-Stiftung erhält Auszeichnung

Für ihre 2013 in Holzbauweise erbaute Mietwohnanlage in Ansbach hat das kirchliche Wohnungsunternehmen Joseph-Stiftung aus Bamberg den bayerischen Energiepreis 2018 in der Kategorie "Gebäude" erhalten. Das mehrfach preisgekrönte Ensemble biete hohe Energieeffizienz und Aufenthaltsqualität bei bezahlbaren Mieten. Die Preisverleihung mit dem Bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, fand im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg statt. red