Josefsfest und Mehrtagesfahrten

Zur Feier des Josefsfestes zur Erinnerung an den Schutzpatron des Kolpingwerkes lädt die Kolpingsfamilie am Samstag, 23. März, ein. Um 17.30 Uhr ist Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche in Kronach. Die Festversammlung findet im Anschluss im Vereinsheim der Rosenbergler, Hof der Kreishandwerkerschaft Kronach, statt. Die Mehrtagesfahrt der Kolpingsfamilie Kronach führt heuer vom 25. bis 28. April nach Salzburg. Neben Besichtigungen der Salzburger Altstadt und der Festung Hohensalzburg sind eine Fahrt auf den Obersalzberg, der Besuch einer Enzianbrennerei und einiges mehr geplant. In den Pfingstferien geht die Kolpingjugend auf große Fahrt nach Hamburg. Vom 11. bis 15. Juni, wird die Hansestadt erkundet. Daneben sind ein Ausflug nach Sylt und der Besuch eines Musicals geplant. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Nähere Informationen zu den Fahrten sowie Anmeldungen bei der Kolpingsfamilie Kronach, Telefon 09261/ 950594, sowie auf der Website www.kolping-kronach.de. red