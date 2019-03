Josefi-Tag in der Gügelkirche

Ein Festgottesdienst zu Ehren des heiligen Josef findet am Dienstag, 19. März, in der Gügelkirche statt. In der Gügelkirche steht eine schöne Josefsfigur mit dem Jesusknaben auf dem Arm. Der heilige Josef ist der Patron der gesamten Kirche und des 2. Vatikanischen Konzils, der Sterbenden, der Handwerker, besonders der Tischler und Zimmerleute, für Menschen auf der Flucht und für die Heimatlosen. Zu dem Festgottesdienst um 16 Uhr sind alle Namensträger und alle, die den heiligen Josef verehren, eingeladen. Nach dem Gottesdienst wird in der Klause am Gügel ein Fass Josefi-Bockbier angestochen. Mit Geschichten und Liedern zum Josefstag wird die weltliche Feier fortgesetzt, um diesen alten Festtag wieder zu beleben. red