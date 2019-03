Josefi-Markt in Weigelshofen

Fränkische Momente - sehen, schmecken, fühlen - gibt es beim vierten Josefi-Markt am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, im Hof der Brauerei Pfister in Weigelshofen. Mit dabei: Drechsler, Imker, Filz, Blumen, Schnapsbrenner, Schmuck, Seifen, Holzofenbrot und vieles mehr. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 13 bis 18 und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. red