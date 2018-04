Josef Wagner feierte 70.

An seinem 70. Geburtstag durfte Josef Wagner im FC-Sportheim viele Hände schütteln. Neben der Familie gaben sich Vertreter von Kirche, Feuerwehr, Gemeinde, Blasmusik, SPD, Gartenbauverein und Imkerverein Kulmbach ein Stelldichein.

Der Jubilar ist in Ludwigschorgast geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der gelernte Mauer arbeitete lange Jahre bei der Firma Novem in Grafendobrach. Seine Ehefrau Helene hat er in der St.-Bartholomäus-Kirche geheiratet. Sie schenkte ihm die Töchter Sabrina und Nicole. Vorsitzender Fred Schreier erinnerte daran, dass Wagner 1973 die erste Feuwerwehr-Jugendgruppe ins Leben rief. Ab 1995 sei er Ausbilder der neuen Damengruppe gewesen.

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani lobte das beispielhafte Engagement des Jubilars.

Die Schorgasttaler Blasmusik überreichte einen musikalischen Blumenstrauß. Für die SPD gratulierte Tobias Braunersreuther, für den Gartenbauverein Klaus-Peter Kugler, und von den Imkern war Reinhard Körber gekommen. Klaus-Peter Wulf