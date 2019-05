Josef Hauck ist gestorben

Im Alter von 82 Jahren ist am Montag der Pfarrer i. R. Josef Hauck gestorben, viele Jahre Pfarrer von Burgpreppach, Gemeinfeld und Leuzendorf. Das teilte das Bistum Würzburg mit.

Hauck wurde 1936 in Richelbach geboren. Nach der Priesterweihe am 21. Juli 1963 in Würzburg durch Bischof Josef Stangl kam er als Aushilfspriester nach Heimbuchenthal und wurde 1964 Kaplan in Kirchlauter. Weitere Stationen als Kaplan waren ab 1965 Würzburg (Sankt Elisabeth) und ab 1968 Schweinfurt (Sankt Kilian).

1971 wurde er Pfarrer von Burgpreppach und betreute auch die Pfarreien Gemeinfeld und Leuzendorf, deren Pfarrer er 1987 wurde. Von 1982 bis 1987 war er zudem stellvertretender Dekan und von 1987 bis 1990 Dekan des damaligen Dekanats Haßfurt. Ab 1990 war Hauck auch Altenseelsorger des Dekanats Haßfurt.

Mehrere Jahre war er zudem Leiter des Pfarrverbands Hofheim, Vorsitzender der Pfarrverbandskonferenz und Kreislandvolkseelsorger.

Die Marktgemeinde Burgpreppach ernannte ihn 1996 zum Ehrenbürger. Seit 2007 war er im dauernden Ruhestand, den er in Roßbrunn verbrachte. Die letzten Wochen lebte er im Seniorenstift in Großostheim.

Ort und Termin für Requiem und Beisetzung werden laut Bistumsangaben zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. pow