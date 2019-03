Josef Diller an der Spitze der Zunft

Zur Jahreshaupt- bzw. Generalversammlung hatte die Maurer- und Bauhandwerkerzunft Hallstadt eingeladen. Die Wahlen verliefen trotz einiger wichtiger Neubesetzungen äußerst harmonisch.

Vorsitzender Florian Lenglein stellte fest, dass die Mitgliederzahl der Zunft derzeit 72 Personen betrage. Aus dem Bericht des Kassiers Günther Schmuck ging hervor, dass in der Zunft äußerst wirtschaftlich gearbeitet wurde.

Zweiter Vorsitzender Engelbert Pflaum berichtete über die Aktivitäten der Zunft im öffentlichen Leben, wie zum Beispiel die Beteiligung an den kirchlichen Festen mit Fahnenabordnung und den Heiligenträgern (Statue des Schutzpatrons "St. Michael") sowie vom "Schwebenden Dachstuhl". Auch Vorsitzender Lenglein ging auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein, wobei er erwähnte, dass die Zunft dabei in ihrer Zunftkleidung nach wie vor große Beachtung finde. Die Beteiligungen an örtlichen Veranstaltungen werde nach wie vor mit großer Hingabe durchgeführt.

Abschließend dankte Lenglein der Stadt Hallstadt für die finanzielle Unterstützung und vor allem für die Überlassung der Räumlichkeiten (Zunftstuben) in der Fischergasse 4

Rückzug aus beruflichen Gründen

Aus beruflichen Gründen könne er sich nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stellen.

Die insgesamt 30 zu besetzenden Ehrenämter wurden trotz schriftlicher Wahl der vier Vorstandsmitglieder in rekordverdächtiger Zeit abgehandelt. Vorsitzender ist Josef Diller, Zweiter Vorsitzender Engelbert Pflaum; der Schriftführer heißt Konrad Hempfling und der Kassier Günther Schmuck. Pressewart ist Erwin Pager. Ausschussmitglieder sind Stephan Schmuck, Norbert Nehr, Manfred Koch, Martin Gasseter, Andreas Trunk, Johannes Hanauer, Mattias Pflaum sowie Erwin Schlauch.

Als Fahnenträger bestätigt wurden Günther Schmuck, Erwin Schlauch, Günther Postler, Johann Lenglein und Norbert Nehr. Heiligenträger sind wieder Engelbert Pflaum, Johann Lenglein, Andreas Troschke, Mattias Pflaum und Günther Schmuck. Stabträger bleiben Stephan Schmuck und Florian Lenglein.

Als Kassenprüfer im Amt bestätigt wurden Günther Postler und Michael Lenglein.

Der neue aus der Zunftjugend kommende Vorsitzende Josef Diller dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen und stieg auch gleich in die Vorschau für das kommende Zunftjahr ein.

? Die Hallstadter Maurer- und Bauhandwerkerzunft blickt auf das 25-jährige Bestehen ihrer Zunftstuben zurück. Dieses Jubiläum wird im Bereich der Fischergasse am Sonntag, 19. Mai, mit einem großen Hoffest gefeiert.Zu dieser Gelegenheit werden auch die Türen des kleinen Handwerker-Museums in der Fischergasse 4 zu einem Tag der offenen Tür geöffnet sein.

?

Zunft-Poloshirts sind da

Die Zunft wird an allen kirchlichen und weltlichen Festen in Hallstadt teilnehmen, wie am 150. Jubiläum der Feuerwehr Hallstadt und der Michaelifeier; geplant ist auch wieder ein zünftiges Zunft-Weinfest. Eine Besonderheit gab es noch: Erwin Pager stellte die neuen Zunft-Poloshirts mit Emblem und Schriftzug der Zunft vor. Sie können ab sofort gekauft werden. Traditionell wurde die Zusammenkunft mit dem gemeinsamen Maurerlied beendet. red