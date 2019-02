Beim Unzelfunzel-Programm in der Stadtbibliothek liest Martina Bay am Donnerstag, 21. Februar, allen Faschingsnarren ab vier Jahren die Geschichte mit dem Titel "Jonas wird Prinzessin" vor und zeigt dazu Bilder mit dem Kamishibai, dem Papiertheater. Die Geschichte: Karneval im Kindergarten - Jonas ist bester Stimmung, denn Mama und seine Zwillingsschwester Mara fahren in die Stadt, um Kostüme zu kaufen. Für Mara kauft Mama ein Prinzessinnenkleid und Jonas soll Pirat werden. Aber Jonas will auch eine Prinzessin sein. Los geht die Veranstaltung in der Stadtbibliothek um 16 Uhr, die Kinder können sich verkleiden. sek