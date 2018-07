Jonas ist neuer "Leselöwe"

Erfreuliche Leistungen



kl



In der Grundschule Teuschnitz wetteiferten die Kinder der zweiten Klassen erneut um den Sieg beim Leselöwen-Vorlesewettbewerb. Dabei konnte man ein kleines Jubiläum feiern. 1995 initiierte der Loewe-Verlag diese Leseaktion, den die Grundschule Teuschnitz in diesem Jahr mit Unterstützung der Buchhandlung "Lesezeichen" durchführte.Fünf Kinder der zweiten Jahrgangsstufe konnten sich bei den Klassenentscheiden durchsetzen und präsentierten nun der ganzen Schule ihre Lesekünste. Lucie Hofmann, Christina Müller, Jonas Pfadenhauer, Lucian Treuner und Marie Unger traten gegeneinander an und lasen neben einem geübten Text aus ihrem Lieblingsbuch auch einen völlig unbekannten Text. Eine bunte Vielfalt an Geschichten wurde zum Besten gegeben, und es war erfreulich, wie sicher die Kinder lasen, wörtliche Reden betonten und die Zuhörer in ihre Geschichten hineinzogen.Keine leichte Aufgabe hatte die Jury mit Vorjahressiegerin Hanna Brand, Schulrätin Kerstin Zapf, Norbert Schülein (ehemaliger Lehrer) und der Schulsekretärin und Buchautorin Marion Nemmert. Schulrätin Kerstin Zapf überreichte am Ende einen Buchgutschein an die Drittplazierte Lucie Hofmann. Marie Unger erhielt für den zweiten Platz zwei Gutscheine des Loeweverlages. Das begehrte Plüschtier und ein Buch gingen an den diesjährigen Sieger, den Leselöwen Jonas Pfadenhauer.