Jonas Greiner "In voller Länge"

Deutschlands größter Kabarettist (2,07m!) gastiert am Freitag, 11. Oktober, mit einer Vorpremiere zu seinem ersten Solo-Programm "In voller Länge" im Juz Domino in Coburg. Beginn ist um 20 Uhr. Jonas Greiner ist die Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Kabarett- und Comedyszene. 2019 feiert er mit seinem Soloprogramm "In voller Länge" Premiere. Darin beschäftigt sich der 21-jährige Thüringer mit den alltäglichen Fragen des Lebens: "Was bringt dir dieses Abitur eigentlich?", "Wie wird man eigentlich so groß?" oder "Wer sind Sie und was machen Sie in meiner Wohnung?". "Jonas Greiner betrachtet die Welt mit viel Ironie, manchmal spitz und manchmal frech", heißt es in einer Veranstaltungsankündigung der Konzertagentur Friedrich. Und weiter: "Greiner schafft es dabei, Gesellschaftskritik und scharfsinnige Beobachtungen mit alltäglichen, lustigen Geschichten zu verbinden, und liefert so eine erfrischende Kombination aus Inhalt und Humor - echtes Stand-Up-Kabarett sozusagen." Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, Coburg. red