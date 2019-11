"Jona" feiert 30. Jubiläum

Die Lichtenfelser Gruppe "Jona" steht seit nunmehr 30 Jahren für mehrstimmigen Gesang in der Tradition des neuen geistlichen Liedes, mal nachdenklich, mal eindringlich interpretiert, schonend begleitet von Akustikgitarre, Klavier und Bass, akzentuiert von Flöten und Handpercussion.

Entstanden ist die Gruppe "Jona" aus einer kleinen Schar junger Menschen aus der Pfarrei "Unsere liebe Frau" in Lichtenfels, die sich im Herbst 1989 zusammenfanden, um den Gottesdienst mit anderen, jüngeren Liedern zu bereichern.

Schnell wurde der mehrstimmige Gesang zum Markenzeichen, ein reiner Chor war "Jona" aber nie. Immer spielten auch Instrumente eine tragende Rolle.

In drei Jahrzehnten veränderte sich mehrfach die Besetzung, von den derzeit elf Mitgliedern sind aber noch vier von Anfang an dabei.

Das Liedgut ist vielfältiger geworden, die Arrangements ausgefallener, die Interpretation häufig schwungvoller als in der Anfangszeit. Zum 30. Jubiläum hat die Gruppe "Jona" eine kleine Konzertreihe aufgelegt und macht am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Lichtenfels Station.

Der Eintritt ist frei, Spenden gehen laut Mitteilung zugunsten des Neubaus eines Kinderhospizes in Bamberg. red