In eine Verkehrskontrolle geriet am Sonntagnachmittag der Fahrer eines schwarzen Audi mit Münchner Zulassung am Autohof Himmelkron. Dabei fanden die Beamten in einer Herrentasche eines 22-jährigen Mitfahrers aus Baden-Württemberg eine geringe Menge Marihuana. Zudem hatte der junge Mann einen Joint in seiner Unterhose versteckt. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und zeigten den jungen Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an. pol