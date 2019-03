Joint geraucht und Roller gefahren

Am Freitagmittag wurde ein 62-Jähriger in Brünn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Senior wies bei der Fahrtauglichkeitsprüfung mehrere Anzeichen auf vorangegangen Drogen- und Alkohlkonsum auf, was er auf Vorhalt auch einräumte. Daraufhin wurden eine Blutentnahme angeordnet, der Mofa-Roller verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, teilte die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit.