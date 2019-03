Joint auf dem Armaturenbrett

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth haben sofort bemerkt, dass etwas nicht stimmte, als sie am Montagnachmittag die Fahrertüre eines Lieferwagens polnischer Zulassung öffneten. Aus der Fahrerkabine fiel sofort starker Marihuanageruch auf. Grund hierfür war der angebrochene Joint, welchen der 31-jährige polnische Fahrer noch schnell in einem Döschen auf dem Armaturenbrett verstecken wollte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine weitere geringe Menge Marihuana im Gepäck des 31-Jährigen gefunden und sichergestellt. Da auch der Drogenschnelltest vor Ort positiv ausfiel, folgte eine Blutentnahme. Der Handwerker, welcher gerade auf dem Weg in Richtung Nürnberg war, wurde wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie der Fahrt unter Drogen angezeigt. Die Weiterfahrt wurde für mindestens 24 Stunden unterbunden und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.