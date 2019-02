Johnny Cash lebt wieder auf

Nach mehreren produktiven Jahren mit Konzerten in Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien, Schweiz, Frankreich und Holland freuen sich die "Cashbags", neue Show-Termine für das Jahr 2019 ankündigen zu können. The "Cashbags" um US-Sänger Robert Tyson sind mit unzähligen Konzerten seit 2008 nach eigenen Angaben Europas erfolgreichstes Johnny-Cash-Revival. Am Freitag, 12. April, 20 Uhr, gastieren sie im Kulturboden in Hallstadt. Karten gibt es ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Quartett gleicht in Klang und Erscheinungsbild 1:1 seinem berühmten Vorbild in den späten 60ern und liefert mit authentischer Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug detailgenau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden Show, angelehnt an die Originalkonzerte mit musikalischen Gästen wie June Carter, Carl Perkins und "The Carter Family". Songs aus Johnny Cashs' "American Recordings" werden mit Gitarre und Piano in einem speziellen Akustikteil zelebriert. Im Programm stehen laut Veranstalterangaben alle Johnny-Cash-Klassiker von "Ring of Fire", "I Walk the Line" bis hin zu "Folsom Prison Blues".

Der "Man in Black" (geboren am 26. Februar 1932 in Kingsland, Arkansas; gestorben am 12. September 2003 in Nashville) war einer der einflussreichsten US-amerikanischen Country-Sänger und Songschreiber. Er war bekannt für seine markante Bassbariton-Stimme und den sogenannten "Boom-Chicka-Boom"-Sound seiner Begleitband "Tennessee Three" sowie seine kritischen und unkonventionellen Texte. Sein musikalisches Spektrum reichte von den 1950er Jahre mit Country, Gospel, Rockabilly, Blues, Folk und Pop bis hin zum Alternative Country Anfang des 21. Jahrhunderts. Legendär sind seine Konzerte in den Gefängnissen Folsom und San Quentin Ende der 60er. Johnny Cash schrieb etwa 500 Songs, verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger und wurde mit 13 Grammy-Awards ausgezeichnet.