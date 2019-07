Für den Kirchenanzeiger wurde der Gottesdienst für die Jesus-Gemeinde Bamberg, Hohmannstraße 3, falsch übermittelt. Der Gottesdienst mit Pastor John Rajiah (Indien) findet nicht am 14. Juli statt, sondern erst am 28. Juli. Am Sonntag, 14. Juli, finden die Gottesdienste wie folgt statt: 10 Uhr Gottesdienst "Kompakt" , 17 Uhr Gottesdienst, gleichzeitig Kindergottesdienst, davor ab 16.15 Uhr Kaffee und Kuchen im Bistro. red