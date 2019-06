Heute um 19 Uhr findet im Bürgersaal eine Sitzung des Schlüsselfelder Stadtrats statt. Dabei geht es unter anderem um die 5. Änderung des Bebauungsplans "Am Weinberg/Am Galgenberg" in Schlüsselfeld im Bereich der Fortunastraße und die Aufstellung des Bebauungsplans "Johanniter-Wohnanlage" in Schlüsselfeld. Außerdem stehen drei Bauanträge auf der Tagesordnung. red