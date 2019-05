Johanniter-Treff feiert "Tag der Nachbarn"

Der Johanniter-Treff Schlüsselfeld schließt sich dem bundesweiten "Tag der Nachbarn" an und feiert am Freitag, 24. Mai, von 15 bis 17 Uhr ein buntes Nachbarschaftsfest als Zeichen für ein gutes Miteinander und lokalen Zusammenhalt - so wie bundesweit am gleichen Tag auch viele Tausend Menschen an anderen Orten. Das Team des Treffs lädt alle Schlüsselfelder ein, im und vor dem Treff am Marktplatz gemeinsam zu feiern, unkompliziert neue Leute kennenzulernen und bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, die man sonst oft nur flüchtig im Hausflur oder auf der Straße sieht. Der bundesweite Tag der Nachbarn wird unter anderem gefördert durch das Bundesfamilienministerium sowie den Deutschen Städtetag. red