Johanniter suchen Förderer in Bamberg

Die Johanniter-Unfall-Hilfe in Oberfranken ist seit über 45 Jahren in den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen aktiv und beschäftigt derzeit rund 200 hauptamtliche Mitarbeiter sowie knapp 300 ehrenamtliche Helfer. Zu den Aufgaben des Regionalverbandes zählen heute unter anderem Rettungs-, Sanitäts- und Fahrdienst sowie Erste-Hilfe-Ausbildung. Darüber hinaus betreibt die Hilfsorganisation in der Region viele soziale Projekte, die oft ohne Unterstützer nicht möglich wären. Ab dem 3. September sind die Johanniter deshalb für mehrere Wochen in Bamberg unterwegs, um weitere Förderer zu gewinnen.

Mithilfe der Fördermitglieder im Regionalverband Oberfranken konnte beispielsweise Lacrima, das Zentrum für trauernde Kinder aufgebaut werden, die den Tod von Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder erleben mussten.

Aktiv in der Betreuung

Weitere Projekte der oberfränkischen Johanniter sind die Demenzbetreuung, bei der demenzkranke Menschen von speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Helfern betreut werden, Betreuungsgruppen für Senioren oder auch die oberfränkische Motorradeinheit, die Verkehrsteilnehmern bei hohem Verkehrsaufkommen und verstärkter Unfallgefahr Hilfe leistet. Zur Sicherung der karitativen Aufgaben ist der Verein auf Mitgliedsbeiträge von Förderern und auf Spenden angewiesen.

Wie aber erkennt man, dass eine seriöse Hilfsorganisation an der Türe klingelt? Die Mitarbeiter der Johanniter führen einen Dienstausweis bei sich, tragen Dienstkleidung und dürfen kein Bargeld, Schecks oder Sachspenden annehmen. Die gemeinnützige Arbeit der Johanniter wird zudem seit 2004 jährlich durch das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüft. Das DZI-Siegel ist Beleg für die Seriosität der Spendenwerbung sowie den sparsame und wirtschaftlichen Umgang mit den anvertrauten Spenden. red