Johanniter feiern 50.

2019 ist ein Jubiläumsjahr für die oberfränkischen Johanniter: Seit 50 Jahren sind sie in der Region aktiv. Startschuss war der 24. Februar 1969: An diesem Tag nahmen 59 Personen am ersten Erste-Hilfe-Kurs in Burghaslach teil. Schon bald darauf gründete sich eine Johanniter-Helferschaft, die an den Wochenenden im Rettungs- und Sanitätsdienst unterwegs war. Im Dezember 1975 wurde dann die Rettungswache im Schlüsselfelder Feuerwehrhaus eröffnet. In den Folgejahren bauten die Johanniter ihr Hilfsangebot immer weiter aus: Inzwischen sind rund 300 hauptamtliche Mitarbeiter in ganz Oberfranken für die Johanniter tätig sowie ähnlich viele Ehrenamtliche. Aus Anlass ihres 50. Jubiläums laden die Johanniter am Sonntag, 29. September, von 13 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in der Rettungswache Schlüsselfeld, Batschkastraße 17, ein. red