Johanniter feiern 50. Jubiläum

2019 ist ein Jubiläumsjahr für die oberfränkischen Johanniter: Seit 50 Jahren sind sie in der Region aktiv. Startschuss war der 24. Februar 1969: An diesem Tag nahmen 59 Personen am ersten Erste-Hilfe-Kurs in Burghaslach teil. Aus Anlass ihres Jubiläums laden die Johanniter am Sonntag, 29. September, von 13 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür in die Rettungswache, Batschkastraße 17, nach Schlüsselfeld ein. Gefeiert wird auch die Sanierung der Wache. Beim Tag der offenen Tür wird es außerdem Gelegenheit geben, anstehende Projekte, aber auch alle Dienste und Angebote der Johanniter kennenzulernen und mit den Menschen hinter diesen Angeboten ins Gespräch zu kommen. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm und für die Verpflegung sorgt die Feldküche der Johanniter. red