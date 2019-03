Johanniter ein "Top-Arbeitgeber"

Die Johanniter zählen zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Dies hat das aktuelle Arbeitgeber-Ranking des Nachrichtenmagazins Focus erneut bestätigt. Zum fünften Mal in Folge wurde daher das Siegel "Top nationaler Arbeitgeber" an die Johanniter vergeben. In dem jährlichen Focus-Ranking werden die Unternehmen in Deutschland ermittelt, in denen die Beschäftigten mit ihrer Arbeit besonders zufrieden sind.

"Unsere rund 22 000 Mitarbeiter unterstützen jeden Tag Menschen in ihrem Alltag, oft in herausfordernden Situationen und rund um die Uhr. Dass die Johanniter beim jährlichen Arbeitgeber-Ranking erneut so gut abgeschnitten haben, zeigt, dass sie dies nicht nur mit Engagement und Freude tun, sondern uns auch als Arbeitgeber ein gutes Zeugnis ausstellen", erklärt Darius Götsch, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter in Oberfranken.

Die Johanniter zählen zu den großen Arbeitgebern der Sozialwirtschaft in Deutschland. Die Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe profitieren von einem eigenen bundesweiten Tarif, umfangreichen Zusatzleistungen, einer betrieblichen Altersversorgung, flexiblen Arbeitszeitkonten und einem 13. Monatsgehalt, heißt es in einer Pressemitteilung der Unfall-Hilfe.

In Oberfranken sind die Johanniter seit 45 Jahren in den unterschiedlichsten karitativen und sozialen Bereichen aktiv. Im Regionalverband Oberfranken engagieren sich über 200 haupt- und rund 300 ehrenamtliche Mitarbeiter und leisten ihren Dienst am Menschen. Neben der Regionalgeschäftsstelle in Bamberg betreiben die Johanniter in Oberfranken weitere Dienststellen bzw. Einrichtungen in Schlüsselfeld, im Kulmbacher Land sowie eine Kita in Reckendorf. red