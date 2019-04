Johanniter bieten älteren Menschen Sicherheit

Bis ins hohe Alter ein selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung führen - das wünschen sich die meisten Menschen. Doch viele beunruhigt die Vorstellung, in einer Notsituation keine Hilfe rufen zu können. Ob jemand öfter allein zu Hause ist oder im Alter alleine lebt, gesundheitliche Einschränkungen hat oder besonders sturzgefährdet ist - der Johanniter-Hausnotruf bietet ein hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit. "Mehr als 170 000 Menschen in Deutschland vertrauen auf den Johanniter-Hausnotruf", erklärt Ralf Walter, Hausnotruf-Experte der Johanniter in Oberfranken. "Der Notrufknopf ist leicht zu bedienen und garantiert im Ernstfall professionelle Hilfe", so Walter.

Im Hausnotruf-Basispaket der Johanniter enthalten sind neben der 24-Stunden-Erreichbarkeit der Notrufzentrale auch die Installation und eine ausführliche Einweisung in die Handhabung des Gerätes. Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die Basisabsicherung möglich. Für Selbstzahler ist es schon für 25 Euro monatlich erhältlich.

Ein Gerät für unterwegs

Das Komfort-Paket umfasst über die oben genannten Basisleistungen hinaus eine sichere Schlüsselhinterlegung, den Rund-um-die-Uhr-Einsatzdienst vor Ort, eine SOS-Notfalldose sowie eine Informationsbroschüre zu wohnraumverbessernden Maßnahmen. Das Komfort-Paket ist für 44 Euro monatlich erhältlich (bei Bezuschussung durch die Pflegekasse für 26 Euro).

Für den flexiblen Einsatz zu Hause und auch unterwegs bieten die Johanniter außerdem den Kombi-Notruf an. Dieser vereint drei Geräte in einem: Die Ladestation, einen Handsender für zu Hause und das mobile Gerät für unterwegs. So wird deutschlandweit und rund um die Uhr ein Hilferuf ermöglicht - mit nur einem Knopfdruck. Die integrierte Freisprecheinrichtung stellt bei Bedarf Kontakt zur Notrufzentrale der Johanniter her. Dank GPS können die Mitarbeiter in der Notrufzentrale orten, wo der Notruf abgesetzt wurde, damit die Hilfe den Weg findet.

Eine Gelegenheit, den Johanniter-Hausnotruf auszuprobieren, besteht im Rahmen der Johanniter-Sicherheitswochen, die noch bis zum 31. Mai laufen. In diesem Zeitraum kann der Hausnotruf vier Wochen lang gratis getestet werden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0800/3233800 (gebührenfrei) oder im Internet unter www.johanniter.de/hausnotruf. red