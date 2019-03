Johanniter bauen die Palliativpflege aus

Schwerkranke Menschen verbringen ihre letzte Lebenszeit oft im Krankenhaus, weil Angehörige überfordert sind oder große Ängste haben. Dabei möchten viele lieber in vertrauter Umgebung sterben. Möglich wird dies durch eine spezialisiert ambulante Palliativversorgung, die von besonders qualifizierten Medizinern, Pflegefachkräften und im Bedarfsfall von weiteren Fachkräften geleistet wird. Sie versorgen und betreuen die Patienten in den eigenen vier Wänden.

Unterstützt wird diese spezialisierte Pflege durch die ambulante Pflege: Hier engagiert sich auch die Johanniter-Sozialstation Schlüsselfeld. Mit Ulrike Christl gab es bereits eine Pflegekraft, die für den Bereich Palliativpflege speziell ausgebildet ist, nun bekommt sie Unterstützung durch eine weitere Kollegin. Auch Alexandra Günster hat inzwischen ihre zertifizierte Fortbildung bei der Hospizakademie Bamberg im Bereich "Palliative Care" beendet, teilen die Johanniter mit.

Im Mittelpunkt steht dabei die Betreuung Schwerstkranker in der letzten Lebensphase. Es geht dabei sowohl um das Lindern körperlicher Beschwerden als auch um Unterstützung auf der sozialen, psychischen und spirituellen Ebene. Dabei hat eine Pflegekraft wie Alexandra Günster nicht nur den Patienten im Blick: "Es ist ganz wichtig, auch die Angehörigen zu betreuen und ihre Situation mit im Blick zu haben. Sie sind nicht nur eine wichtige Unterstützung für den betroffenen Patienten, sondern stehen selbst auch unter hoher Belastung."

"Eine erfüllende Aufgabe"

In der Weiterbildung hat sich Alexandra Günster nicht nur mit Bereichen wie der Schmerztherapie oder speziellen Möglichkeiten der Pflege auseinandergesetzt, sondern generell mit dem Thema Sterben, Trauer und Tod. "Natürlich ist auch für uns als Pflegekräfte die psychische Belastung in der Palliativpflege besonders hoch, aber es ist auch eine wichtige und vor allem erfüllende Aufgabe, Menschen auf ihrem letzten Weg gut zu begleiten", so Alexandra Günster.

"Die Pflege Schwerstkranker ist ganzheitlich, neben pflegerischen Tätigkeiten geht es auch um die seelische und soziale Unterstützung sowohl der Patienten als auch der Angehörigen. Das ist eine besondere Herausforderung, auf die man gut vorbereitet sein muss", ergänzt Pflege-Sachgebietsleiterin Tanja Günster. red