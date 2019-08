Johannisthal überrumpelt Küps im Derby

Mit jeweils fünf Treffern feierten der FC Kronach und der VfR Johannisthal souveräne Heimsiege in der Kreisklasse 2. Auch der SV Neuses gewinnt vor heimischem Publikum. In der Kreisklasse 1 holte die SG Sonnefeld II/Schneckenlohe ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Kreisklasse 2

TSV Weißenbrunn II - FC Fortuna Roth 1:3 (0:1)

In den ersten 15 Minuten erspielte sich der TSV eine leichte Feldüberlegenheit. Roth fiel in dieser Phase durch mehrere Fouls auf. Danach erwachten die Gäste und hatten in der 20. und 23. Minute zwei Großchancen. Erst in der 33. Minute schoss der TSV gefährlich auf das Gästetor. Im Gegenzug zielte Gästespieler Blank am leeren Tor vorbei. Zwei Minuten vor der Halbzeit erzielten die Gäste durch Abu Sameer die Führung.

In der zweiten Halbzeit ging der TSV etwas engagierter in die Begegnung. Nach schöner Vorarbeit durch Vonberg erzielte Tauber den verdienten Ausgleich. Jedoch nur sieben Minuten später gingen die Gäste wiederum durch Abu Sameer in Führung. In den letzten 20 Minuten erspielten sich beide Mannschaften etliche gute Torchancen. Eine davon nutzte Gästespieler Kerner kurz vor Schluss zur Entscheidung. rl Tore: 0:1 Abu Sameer (43.), 1:1 Tauber (60.), 1:2 Abu Sameer (67.), 1:3 Kerner (86.) / SR: Peter Gruber (Neustadt bei Coburg).

SV Neuses - SpVgg Obersdorf 1:0 (1:0)

Die erste größere Möglichkeit hatten die Obersdorfer in der 12. Minute. Doch Torwart Tremel klärte. In der 24. Minute streifte ein Trukenbrod-Freistoß aus 40 Metern noch den Außenpfosten, doch fünf Minuten später vollendete Höfner einen Freistoß zum 1:0. Nach gut einer halben Stunde trafen die Gäste per Kopf nur den Pfosten. Die Heimelf kam kurz vor der Pause stärker auf und setzte sich des Öfteren in der gegnerischen Hälfte fest.

Die erste Gelegenheit in Hälfte 2 hatten die Gäste, doch Petterichs Schuss ging knapp vorbei. Kurz darauf vergab Trivuncevic nach Flanke von Heller. Nach einer Stunde kratzte Gästekeeper Weiß einen Ball von Höfner gerade noch von der Linie. In der Folge kamen die Gäste wieder etwas stärker auf. Doch trotz aller Bemühungen sollte es nicht mehr für den Ausgleich reichen. In der Schlussphase konzentrierten sich die Flößer auf gelegentliche Gegenstöße und gewannen knapp, aber nicht unverdient. Tore: 1:0 J. Höfner (29.) / SR: Meyer (Hochstadt a. Main). FC Kronach - SV Fischbach 5:1 (3:1)

In einem hart umkämpften Stadtderby behielt Kronach die drei Punkte verdient an der Hammermühle. Die erste Chance hatte allerdings der Gast, welcher frei stehend vor dem Keeper den Ball an den Pfosten schoss. Obwohl sich beide Mannschaften auf Augenhöhe befanden, schaffte es der FCK, seine Chancen zu hundert Prozent zu verwerten: Die ersten drei Tore resultierten aus langen Bällen hinter die Abwehr der Gäste, welche dann eiskalt verwertet wurden. Kurz vor der Pause gab den Gästen ein unhaltbarer Schuss ins lange Eck neue Hoffnung.

In Halbzeit 2 drückte Fischbach weiter auf den Anschlusstreffer, ließ aber einige gute Chancen liegen. Mit dem 4:1 durch Marc Schulze fiel die Entscheidung in diesem durchkämpften Spiel (74.). In der 80. Minute setzte der Kronacher Kapitän Christopher Sünkel den Schlusspunkt in einer Partie, in der die Gäste spielerisch und kämpferisch überzeugten, die der FCK jedoch durch seine Effektivität für sich entschied. ml Tore: 1:0 Böhmer (14.), 2:0 Partheymüller (31.), 3:0 Böhmer (36.), 3:1 Kremer (45.), 4:1 Schulze (74.), 5:1 Sünkel (80.) / SR: Martin Althans. O'/Unterlangenstadt - FC Altenkunstadt/W. 0:2 (0:0)

Den ersten Torschuss verzeichneten die Gäste (2.), im Anschluss verpasste Ganapiragasam das FC-Tor nur knapp. In der 23. Minute vergab Höfner völlig frei vor dem Tor des SSV. Nun erspielte sich auch der Aufsteiger gute Chancen. Kurz vor der Pause rettete SSV-Torwart Walther mit drei starken Paraden sein Team vor einem Rückstand. Gleich nach Wiederanpfiff nutzten die Gäste einen Abwehrfehler zum 0:1. Die Heimelf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und hatte durch Schubert und Gnanapiragasam zwei gute Chancen auf den schnellen Ausgleich. Die zahlreichen Zuschauer sahen eine kämpferische Truppe aus Altenkunstadt, die sich nun in regelmäßigen Abständen am Oberlangenstadter Keeper die Zähne ausbiss.In den Schlussminuten warf der SSV alles nach vorne, konnte sich aber gegen eine gut geordnete Abwehrkette der Gäste nicht entscheidend durchsetzen. In der letzten Sekunde ließ Schultheis drei SSV-Akteure stehen und verwandelte unhaltbar zum 0:2. rüg Tore: 0:1 Höfner (47.), 0:2 Schultheis (90.+3.) / SR: Christoph-Alex Ettel. VfR Johannisthal - TSV Küps 5:0 (1:0)

Die 150 Zuschauer sahen zunächst eine Partie auf Augenhöhe. Dann ein sehenswerter Spielzug über Lindner und Mayer, der auf Frederik Denegri zurücklegte. Letzterer narrte zwei Gegenspieler und markierte das 1:0 für den VfR (17.). In der Folge verschafften sich die Einheimischen auch ein optisches Übergewicht. VfR-Akteur Hofmann hatte kurz vor der Pause kein Glück im Abschluss (43.). Kollege Lindner zielte danach nur um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei (44.).

Nach Wiederbeginn blieb Johannisthal weiter spielbestimmend. In der 54. Minute wurde Kapitän Hartfil im Sechzehner von den Beinen geholt. Hofmann verwandelte den Strafstoß unhaltbar zum 2:0 (54.). Wenig später zeigte Lindner seine Klasse, als er den Ball gefühlvoll aus 20 Metern ins Eck schlenzte (61.). Küps konnte nichts entgegensetzen. Nach perfektem Zuspiel von Frederik Denegri stand Geßlein alleine vor Keeper Frech, doch sein Heber ging über den Querbalken (69.). Besser machte es der agile Frederik Denegri. Er drosch den Ball kompromisslos zum 4:0 in die Maschen (73.). Hartfil blieb das 5:0 vorbehalten (76.). mb Tore: 1:0 F. Denegri (17.), 2:0 Hofmann (54./FE), 3:0 Lindner (61.), 4:0 F. Denegri (73.), 5:0 Hartfil (76.) / SR: Stefan Mildenberger (SC Maroldsweisach).

Kreisklasse 1

TSV Unterlauter - SG Schneckenlohe 2:5 (2:3)

Einen indirekten Freistoß im Sechzehner legte Walter auf Kalk auf, und dieser drosch den Ball unhaltbar in den Winkel zum 1:0 (20.). Nur zwei Minuten fing Wachser einen Rückpass ab, umkurvte den Torwart und senkte zum 2:0 ein. Doch drei individuelle Fehler brachten die Schneckenloher innerhalb von elf Minuten ins Spiel zurück. In der 30. Minute verursachte der TSV einen Elfmeter. Nur zehn Minuten darauf dann der Ausgleich, als Knoch nach einer gute Kombination im Mittelfeld aus etwa 25 Metern über den Keeper hinweg ins Tor schoss. Und eine Minute danach das 2:3, als der TSV im eigenen Strafraum den Ball verlor. Nach einer guten Phase des TSV dann das 2:4 aus abseitsverdächtiger Position. Zu guter Letzt der Treffer des Tages durch Hofmann, welcher einen Befreiungsschlag der SG durch eine Drehung hinweg im Tor des TSV einnetzte. pb Tore: 1:0 Kalk (20.), 2:0 Wachsmann (22.), 2:1 Muff (28./FE), 2:2 Knoch (35.), 2:3 Günnel (37.), 2:4 Zech (53.), 2:5 Hofmann (88.) / SR: Andreas Schnapp.