Johannisfeuer wird entzündet

Das Johannisfeuer findet am Freitag, 22. Juni, ab 18.30 Uhr am Saaleufer/ Sportplatz statt. Die Entzündung ist gegen 21 Uhr. Als Brennstoff darf nur trockenes, unbehandeltes Holz und Reißigwellen verwendet werden. Anlieferung ab Mittwoch 18 Uhr. Der Erlös des Festes dient der Übernahme an Fahrtkosten für die Kindergartenkinder. sek