Johannisfeuer und WM-Übertragung

Die DJK-SC Oesdorf lädt am Samstag zum großen Johannisfeuer am Oesdorfer Sportheim ein. Ab 17 Uhr wird zudem die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden auf großer Lein-wand übertragen. Um 21 Uhr wird das Johannisfeuer entzündet. Nach dem WM-Spiel soll die WM-Party an der Bar starten.