Das Johannisfeuer am "Mauerschrose" in Oberthulba wird aus organisatorischen Gründen vom TSV Oberthulba von Samstag, 22. Juni, auf Samstag, 29. Juni, verschoben. Daher findet der Vorabend-Gottesdienst der Pfarrei Oberthulba am Samstag, 22. Juni, um 18 Uhr in der Kirche in Oberthulba statt. sek