Oberbrunn vor 18 Stunden

Johannisfeuer mit Feuerschale

Die Schlossbergfreunde laden am Freitag, 21. Juni, um 17 Uhr zum Johannisfeuer an der alten Schule ein. Das Feuer wird in einer Feuerschale entzündet. Unbehandeltes Holz bis zu 90 Zentimetern Länge wi...