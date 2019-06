Der Kapellenbauverein veranstaltet sein Johannisfeuer am morgigen Freitag. Zur Einstimmung findet ab 18 Uhr eine Andacht in der Kapelle Maria Königin statt. Anschließend wird auf dem Park- beziehungsweise Festplatz gegenüber der Kapelle bei jedem Wetter gefeiert. Für Speis und Trank ist gesorgt. Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen die Kinder im Fackelzug zum Holzstoß und zünden das Feuer an. Die Einnahmen dienen zur Instandhaltung der im Jahr 1992 eingeweihten Kapelle. red