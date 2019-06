Buckenhofen 24.06.2019

Johannisfeuer in Buckenhofen

Am Freitag, 28. Juni, lädt die Fußballjugend des SVB zum Buckenhofener Johannisfeuer ein. Beginn am Sportgelände ist ab 18 Uhr. Es stehen ausreichend Grillmöglichkeiten bereit, das Grillgut sowie Tell...