In Bambergs kleinstem Stadtteil veranstaltet die Siedlergemeinschaft Hirschknock am Freitag, 14. Juni, ihre Johannisfeier auf dem Vereinsgelände am Rennsteig 22a. Die Feier beginnt um 19 Uhr. Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler (Auferstehung) wird aus diesem Anlass bei Einbruch der Dämmerung an einem kleinen symbolischen Feuer eine kurze Ansprache halten. Bei ungünstigem Wetter kann in das Vereinshaus ausgewichen werden, teilen die Veranstalter mit. red