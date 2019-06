Kaider vor 22 Stunden

Johannisfeuer des Gartenbauvereins

Das Johannisfeuer des Verkehrs- und Gartenbauvereins Schwabthal findet am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr am alten Sportplatz in Kaider statt. Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. Für das leiblic...