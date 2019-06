Gärtenroth 18.06.2019

Johannisfeuer der Vereine am Sportplatz

Die Gärtenrother Vereine laden zum Johannisfeuer am Sportplatz ein. Beginn ist am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr am Sportgelände. Gegen den Hunger wird es Steaks und Bratwürste vom Grill, Kartoffeln mit...