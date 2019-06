Die katholische Jugend Ebermannstadt veranstaltet nicht wie angekündigt am Freitag, sondern am Samstag, 29. Juni, das Johannisfeuer. Beginn ist um 19 Uhr auf der Wiese gegenüber des Rewe-Getränkemarkts in Ebermannstadt, auf der bei Einbruch der Dunkelheit das Feuer entzündet wird. Um die Veranstaltung durchführen zu können, ist die Jugend auf die Mithilfe aller Bürger angewiesen. Holzabfälle wie unlackierte Balken oder Äste können noch bis Freitag, 28. Juni, an die Feuerstelle gebracht werden.