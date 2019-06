Das Johannisfeuer des Obst- und Gartenbauvereins findet am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr, am Wanderparkplatz (Ortsrand, Richtung Staffelberg) statt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Vereinsführung bittet, kein Brennholz oder Ähnliches am Parkplatz abzulegen - nur nach vorheriger Absprache. red