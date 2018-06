Johannisfeuer auf dem Sportplatz

red



Der FC Trieb lädt zum Johannisfeuer am Freitag, 29. Juni, am Sportplatz des FC Trieb ein. Beginn ist um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es ergeht Einladung an alle. Eine Anlieferung von Brennmaterial ist nur am Donnerstag, 28. Juni, von 17 bis 20 Uhr möglich.