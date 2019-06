Zum ersten Mal nach einigen Jahren Pause findet in Wallenfels am morgigen Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr wieder ein Johannisfeuer statt. Der FC Wallenfels und der Förderkreis Bingham richten die Veranstaltung am Sportheim gemeinsam aus. An mehreren Feuerstellen können Kinder auch Stockbrot braten. Mit dem Erlös wollen die beiden Vereine den Besuch von Musikern und Fußballern aus der mittelenglischen Partnerstadt während der Wallenfelser Kerwa unterstützen. red