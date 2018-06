Johannisfeuer am Käpella

red



Zum Johannisfeuer lädt der Pfarrgemeinderat Rattelsdorf am morgigen Sonntag, 24. Juni, an das Käpella ein. Bereits um 16 Uhr findet eine Jugendmessfeier, zelebriert von Pfarrer Reinhold Braun, an der Kapelle statt. Danach wird bei Einbruch der Dämmerung in idyllischer Umgebung das Johannisfeuer angezündet.