Johannisfeier in Ditterswind

jf



Da in diesem Jahr kein geeigneter Platz für das Abbrennen des Johannisfeuers gefunden werden konnte, veranstaltet der örtliche Kirchenvorstand eine "Johannisfeier". Die Feier beginnt am heutigen Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr mit einer Andacht in der Nikolauskirche. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein am Dorfplatz in Ditterswind