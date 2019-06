Bamberg vor 15 Stunden

Johannifeier in der Gartenstadt

Die traditionelle Johannifeier findet am Freitag, 21. Juni, ab 20 Uhr in der Gartenstadt statt. Gegen 22 Uhr werden die drei Feuer am Gartenstädter Markt entzündet. Musikalisch umrahmt wird die Feier ...