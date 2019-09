Johanneskirchenfest rund um die Kirche

Zum 17. Geburtstag ihrer Kirche am Sonntag, 22. September, feiert die evangelische Kirchengemeinde in Bad Bocklet unter Mitwirkung von Backofenverein und Liederkranz ihr erstes Johanneskirchenfest. Beginn ist um 10.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Johanneskirche, den Pfarrer Dr. Marcus Döbert und der Liederkranz Bad Bocklet gestalten. Anschließend ist ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück, musikalisch untermalt von der Musikkapelle Bad Bocklet. Ab 13 Uhr schürt der Backofenverein seinen Backofen an, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, bei schönem Wetter rund um die Kirche. Das Schnupper-FreiSingen mit Pfarrer Döbert und Martina Faber findet um 15.30 Uhr statt, um ca. 17 Uhr endet das Fest mit dem Schlusssegen. Während des Nachmittags bietet die evangelische Jugend Bad Kissingen ein buntes Kinderprogramm an. sek