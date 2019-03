Johannes Uhmann folgt Matthias Böh

Die Feuerwehr Horsdorf hat bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Fuchsenmühle" sowohl die beiden Kommandanten als auch den gesamten Vorstand neu gewählt. Dabei gab es etliche Veränderungen, denn Kommandant Matthias Böh und zweiter Vorsitzender Wolfgang Böh hatten nicht mehr kandidiert.

Kommandant Böh ging auf die diversen Übungen sowie auf die Verkehrssicherung beim Obermain-Marathon ein. Mit Abordnungen habe man den Florianstag in der Badstadt sowie den Kreisfeuerwehrtag in Ebensfeld besucht. Im Rahmen der Aktionswoche seien die Floriansjünger in Stublang bei einem Waldbrand mit eingebunden gewesen. Zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein habe man "Horsdorf in Flammen" ausgerichtet.

Anschließend verlas Schriftführer Robert Böh einen umfangreichen Jahresrückblick. Kassier Jürgen Schneidawind berichtete über die finanzielle Situation des Vereins.

Als seine letzte Amtshandlung nahm Kommandant Matthias Böh per Handschlag Gerhard Breu neu in die Ortswehr auf. Die Neuwahlen waren gut vorbereitet. Johannes Uhmann wurde zum neuen Kommandanten gewählt. Er stand seit 2007 bereits als stellvertretender Kommandant in der Verantwortung. Als stellvertretender Kommandant erhielt Gerhard Breu das Vertrauen. Breu war etliche Jahre bei der Stützpunktwehr in der Badstadt aktiv.

Dritte Bürgermeisterin Sabine Scheer dankte dem scheidenden Kommandanten für seinen Einsatz und überreichte ihm als Anerkennung die Medaille der Stadt.

Die Vorstandswahlen, bei denen auch die passiven Mitglieder abstimmen durften, gingen ebenfalls schnell über die Bühne. Die Versammlung sprach Wolfgang Schmitt als Vorsitzendem erneut das Vertrauen aus. Zum Nachfolger von Wolfgang Böh wurde Jonas Beifuß bestimmt. Rafael Schneidawind bekleidet in Zukunft das Amt des Schriftführers. Als Kassier bestätigten die Mitglieder Jürgen Schneidawind. Kassenprüfer bleiben Dietmar Zillig und Hans Peter Schneidawind. Als Beisitzer fungieren Thomas Zahner und Othmar Geldner.

Die Grußworte der Dritten Bürgermeisterin und des Kreisbrandinspektors Siegfried Hammrich schlossen sich an.

Kommandant Johannes Uhmann stellte den Kameraden seinen Jahresplan vor. Hierbei ging er auf die Leistungsprüfung mit den Kameraden aus Loffeld ein. Beim Festzug anlässlich des 125-jährigen Gründungsfestes der Feuerwehr Kümmersreuth werde man teilnehmen. gkle